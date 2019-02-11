وزير الاقتصاد الإماراتي: بريطانيا فاتحت دول الخليج بشأن اتفاق تجارة بعد الانفصال

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:53 مساءً, 11 فبراير 2019 م المناطق - وكالات قال وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم إن بريطانيا فاتحت الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير سلطان بن سعيد المنصوري أن بريطانيا فاتحت أعضاء مجلس التعاون الخليجي، ومن بينهم الإمارات والسعودية والكويت والبحرين.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل. جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات في دبي.

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