لماذا انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام مهمة؟

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على الرغم من أنها لم تكن تحظى بالأهمية في الماضي، فإن انتخابات البرلمان الأوروبي لهذا العام المقرر لها في الفترة بين 23 إلى 26 مايو المقبل، تحظى باهتمام غير مسبوق

دائما ما تكون انتخابات البرلمان الأوروبي من الأمور المملة التي لا تحظى باهتمام كبير بين المواطنين الأوروبيين، إلا أن انتخابات هذا العام مختلفة للغاية، حيث من المتوقع أن تتحول انتخابات هذا العام، المقرر عقدها في الفترة بين 23 و26 مايو المقبل في جميع أنحاء القارة العجوز، بمثابة استفتاء على تجربة الاتحاد الأوروبي المستمرة منذ 60 عاما، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها ستأتي في أعقاب خروج بريطانيا من الكتلة في نهاية مارس المقبل، كما ستشهد صداما متوقعا بين القيم والسياسات المختلفة بين السياسيين الأوروبيين.

1- ما البرلمان الأوروبي؟ تقول شبكة "بلومبرج" الأمريكية إنه أشبه بالغرفة السفلى لبرلمان مؤلف من غرفتين، وهو نسخة الاتحاد الأوروبي من مجلس النواب الأمريكي أو مجلس العموم البريطاني. إلا أنه في حالة الاتحاد الأوروبي، فإن مجلس الشيوخ ليس مجلسا يضم أفرادا منتخبين، إنما حكومات الدول الأعضاء. ويساعد البرلمان

1- ما البرلمان الأوروبي؟

تقول شبكة "بلومبرج" الأمريكية إنه أشبه بالغرفة السفلى لبرلمان مؤلف من غرفتين، وهو نسخة الاتحاد الأوروبي من مجلس النواب الأمريكي أو مجلس العموم البريطاني.

إلا أنه في حالة الاتحاد الأوروبي، فإن مجلس الشيوخ ليس مجلسا يضم أفرادا منتخبين، إنما حكومات الدول الأعضاء.

ويساعد البرلمان الأوروبي في الحكم على الاتحاد الأوروبي باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة مباشرة له، في مواجهة الانتقادات القائلة إن الكتلة الأوروبية مشروع يقوده النخب.

ونشأ البرلمان الأوروبي من هيئة تعود إلى الاتحاد الأوروبي للفحم والصلب عام 1952، حيث تم تعيين أعضاء من قبل برلمانات الكتلة الوطنية قبل إجراء أول انتخابات مباشرة في عام 1979.

2- ما صلاحياته؟

يقرر البرلمان الأوروبي خطة الإنفاق السنوية للاتحاد التي تبلغ قيمتها 140 مليار يورو، ويضع القوانين الأوروبية في كل شيء بداية من مكافآت الموظفين، وإنتاج الكهرباء وصولا إلى نسب انبعاثات السيارات وتقنين السجائر الإلكترونية.

بالإضافة لذلك يوافق على تعيين رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، كما أن البرلمان لديه حق النقض "الفيتو" على الاتفاقيات التجارية التي يوقعها الاتحاد الأوروبي.

وسيكون لها الحق في إقرار أو رفض صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، كما أنه يصدر القرارات وينظم جلسات استماع حول قضايا المصلحة العامة.

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وبينما تفتقر الهيئة إلى دور جاد في قضايا السياسة الخارجية التقليدية، فإنها تعمل أيضًا كمقياس للرأي العام في أوروبا ويمكنها أن تدفع الاتحاد إلى التحرك تجاه قضية معينة متعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية.

3- كيف يتم التصويت؟

من المقرر أن يتم التنافس على جميع مقاعد البرلمان الأوروبي البالغ عددها 705 مقاعد في الانتخابات المقبلة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حيث ستمثل معظم الدول الأعضاء دائرة انتخابية واحدة.

وفي حين أن حجم الجمعية قد نما على مر السنين مع توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل أكثر من 500 مليون شخص، إلا أن انسحاب المملكة المتحدة المخطط له في 29 مارس سيقلل عدد المقاعد من الرقم الحالي البالغ 751.

وتمتلك كل بلد حصة تتناسب مع عدد سكانه، وقد تستغل بعض الدول انتخابات البرلمان الأوروبي بإجراء انتخابات وطنية أو إقليمية في نفس الوقت.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن التصويت الذي يعقد كل خمس سنوات هو واحد من أكبر الممارسات الديمقراطية على وجه الأرض، حيث تُمنح المقاعد للأحزاب وفقاً لنسبة الأصوات داخل كل بلد، وهو نظام يمهد الطريق لأحزاب المعارضة بالفوز بمقاعد في البرلمان الأوروبي.

4- كيف ستغير الانتخابات المقبلة مستقبل أوروبا؟

في العديد من البلدان يهيمن دور الاتحاد الأوروبي الآن على السياسة الداخلية أيضا، وللمرة الأولى، هناك احتمال حقيقي بأن الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تفوز بمقاعد كافية لتعطيل العمل التشريعي، كما فعل نيجل فاراج من بريطانيا، ومارين لوبان من فرنسا، وماتيو سالفيني من إيطاليا.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي هزم لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2017، إلى أن الانتخابات القادمة بمثابة التصويت لصالح أوروبا أو ضدها.

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كانت أزمة سياسية قد اندلعت بين روما وباريس، أوائل فبراير الجاري، بسبب التدخل الإيطالي المزعوم في شؤون فرنسا الداخلية، ما دفع الأخيرة إلى سحب سفيرها في إيطاليا، حيث يتولى سالفيني منصب نائب رئيس الوزراء.

5- ما الأحزاب المعادية للاتحاد الأوروبي؟

من المتوقع أن ينصب الاهتمام في الانتخابات المقبلة على حزب الرابطة الإيطالي الذي يقوده سالفيني، وحزب التجمع الوطني بقيادة لوبان لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما تشكيل فصيل أكبر، مناهض للاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي.

وخلال الانتخابات الماضية دائما ما كان يتم تفتيت الأصوات المؤيدة للأحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي، التي فشلت في تشكيل كتلة واحدة في البرلمان.

إلا أن معظم المرشحين سيخوضون الانتخابات تحت عباءة الأحزاب المحلية التي تعد جزءا من العائلات السياسية الأوروبية، الأمر الذي يسهل تشكيل التحالفات في البرلمان الأوروبي بعد كل انتخابات.

وفي محاولة للفوز برئاسة البرلمان الأوروبي بعد التصويت، حاول سالفيني توحيد القوى الشعبوية والقومية في جميع دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بولندا تحت برنامج مشترك.

6- ماذا تريد الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي؟

أشارت "بلومبرج" إلى أن هذه الأحزاب تخلت عن هجومهم على الاتحاد الأوروبي، ورغبتهم في تدميره، وبدأت في تبني وجهة نظر أكثر هدوءا، والدعوة لترويضه، مثل إعادة النظر في قوانين الحدود الداخلية.

وكان ستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين السياسيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أنشأ منظمة في بروكسل باسم "ذا موفمنت" لتقديم دعم للأحزاب الشعوبية التي تفضل السيادة الوطنية وفرض قيود على الهجرة.

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7- هل ما زال الناخبون الأوروبيون يدعمون الاتحاد الأوروبي؟

أجرى البرلمان الأوروبي دراسات استقصائية العام الماضي حول مواقف المواطنين تجاه الاتحاد الأوروبي، ووجد أن 62% منهم يعتبرون أن عضوية بلدهم في الاتحاد أمر جيد، وهي أكبر نسبة من أي وقت مضى، في الوقت نفسه يعتقد 68% منهم أن دولتهم قد استفادت من عضويتهم في الاتحاد.

من ناحية أخرى، ينظر العديد من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى المشرعين والبيروقراطيين في بروكسل بشكوك ويولون اهتماما أكبر بكثير للشخصيات الوطنية.

ففي الانتخابات التشريعية للاتحاد الأوروبي الأخيرة، عام 2014 ، وصلت نسبة الإقبال على التصويت إلى مستوى قياسي بلغ 42.6%، وهو نسبة مقاربة من نسبة المشاركة في انتخابات الكونجرس الأمريكي الأخيرة.