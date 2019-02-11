إرجاء محاكمة رئيس وزراء #ماليزيا السابق نجيب رزاق بعد طلب من الدفاع

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رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق

جرى إرجاء جلسة محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق بعد تقدم فريق الدفاع عنه بطلب، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وكان من المقرر أن يمثل نجيب أمام المحكمة غدا الثلاثاء لاتهامه بالتورط في فضيحة فساد كبيرة، تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا .

ويخضع الصندوق لتحقيق دولي يشمل حكومات ما لايقل عن ست دول منها سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، على خلفية مايتردد عن إساءة مسؤولين ماليزيين بارزين استخدام ملايين الدولارات في الفترة من 2009 إلى .2014

ويذكر أن نجيب، الذي تولى منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى 2018، أنشأ صندوق التنمية، وكان رئيسا لمجلس إدارته حتى حله عام 2016 .