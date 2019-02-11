شكرا لقرائتكم روحاني: سنواصل تعزيز قوتنا العسكرية وبرنامجنا الصاروخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله، اليوم الاثنين، إن إيران عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي الباليستي على الرغم من الضغوط المتنامية من الدول التي وصفها بالمعادية لكبح عمل بلاده الدفاعي.
وقال روحاني، في خطاب ألقاه في ميدان آزادي (الحرية)، الذي احتشد فيه عشرات الآلاف لإحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية: "لم نطلب ولن نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ، وسنواصل مسيرتنا وقوتنا العسكرية".
وقال الرئيس الإيراني إن "المؤامرة" الأميركية ضد إيران لن تنجح أبداً، مضيفاً: إيران ستهزم العقوبات الأميركية رغم الصعوبات التي يواجهها الناس.
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