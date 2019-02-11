أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أن ​مجلس النواب​ يعقد جلسة عامة لمناقشة ​البيان الوزاري​ ومنح الثقة للحكومة وذلك الساعة 10.30 من تاريخي 12 و 13/2/2019، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية: إخلاء وإقفال ​شارع المصارف​ كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخين المذكورين وحتى الانتهاء"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة السير​ ومنعاً للازدحام".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير يومي 12 و13/2 بسبب انعقاد جلستين لمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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