ألفرد رياشي عن عرض إيران بتسليح الجيش: هل سيسلم حزب الله سلاحه

علق الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ على زيارة وزير الخارجية ال​ايران​ي للبنان ​محمد جواد ظريف​، وذكر في تصريح، "بما تم طرحه وتداوله عن عرض لتسليح ​الجيش اللبناني​ من قبل ايران بالاتي: اننا نتساءل عن هذه المقترحات والمتعلقة باستجلاب كهرباء، والاهم عرض متعلق بتسليح الجيش اللبناني، بحيث نشكر الدولة الايرانية على هذه المبادرات. ولكن، هل وفي حال، تم الاخذ وتبني هكذا عرض للتعاون الكلي مع ايران مما سيسفر حتما لمقاطعة الغرب كما للعديد من ​دول مجلس التعاون​ الخليجي للبنان وهو ثمن سيكون باهظ جدا لن نتمكن من تحمل عواقبه، كما انه سيدخل لبنان اكثر واكثر الى الكنف والمحور الايراني... لذلك، اننا نتساءل، انه وفي حال تم قبول ان يتم تسليح الجيش اللبناني من قبل ايران، فهل سيسلم بالمقابل ​حزب الله​ سلاحه الى السلطات الشرعية اللبنانية؟!".

وتمنى على المعنيين في ​الحكومة​ الحالية، كما على فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، "ان يدرسوا بعمق اي مقترح، تجنبا لاي اشكاليات ممكن ان تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين".