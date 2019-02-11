وهاب: الحريري طرح خطة عمل للحكومة وسننتظر النتائج

أشار رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​ إلى انه "هناك تحديات أمام الثورة في إيران منها التفلت من العقوبات لحل الأزمات".

ورأى في حديث تلفزيوني أن "الحصار المفروض على إيران يعود إلى التقدم العلمي لديها أكثر من ذريعة"، معتبرا ان " إيران قادرة على التحول إلى صين صغيرة في المنطقة وهذا ما يدفع أعداءها ​​​​​​".

ولفت إلى ان "إيران ساهمت في تسهيل تأليف ​الحكومة اللبنانية​ من خلال اتصالات جرت بين ​باريس​ و​طهران​. وأكد ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ طرح خطة عمل للحكومة وسننتظر النتائج"، لافتا إلى ان "كلام الحريري في ​الامارات​ يعتبر إيجابيا".

من جهة اخرى راى وهاب أن "المواطن اللبناني يفقد كرامته في مستشفيات لبنان التي يمارس بعضها ​سياسة​ الإحتيال"، مؤكدا أن "اي تعيين في موقع رسمي لشخص درزي لن يمر دون موافقة لقاء خلدة وإما ان يتم التعيين عبر الكفاءة وإما "على السكين يا بطيخ".