شكر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "الوزير ​جبران باسيل​ على موافقته و تعهّده ان تتابع ​وزارة الخارجية​ مع ​الاونيسكو​ موضوع جعل الأول من أيار اليوم العالمي للغة العربيّة والذي يوافق ذكرى ميلاد المعلم بطرس البستاني الذي أغنى لغة الضاد بأفكاره النيرة وذلك استجابة لطلب جمعية المعلم بطرس البستاني.".

كانت هذه تفاصيل خبر البستاني شكر باسيل على تعهده لجعل الأول من أيار اليوم العالمي للغة العربيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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