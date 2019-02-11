ياسيل يعيّن جو رحّال مستشاراً خاصاً له لمتابعة قضايا ذوي الإعاقة

أعلن وزير الخارجية ​جبران باسيل​، خلال افتتاح ورشة عمل في ​مجلس النواب​، تعيين جو رحّال مستشاراً خاصاً له لمتابعة قضايا ذوي الإعاقة، مؤكداً "متابعتنا صدور كل المراسيم المتعلقة بذوي الإعاقة"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد معوّقين بل يوجد مجتمع يعيقهم".

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