توقيف مروجي ومتعاطي مخدرات ويضبطان كمية منها في الكسليك

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول تواجد مروجي مخدرات في منتجع سياحي بمحلة الكسليك.
بتاريخ ٩/٢/٢٠١٩، قامت قوة مشتركة من المكتب والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بمداهمة أحد الشاليهات المشبوهة، وجرى توقيف مروج وبرفقته مواطنة اجنبية (اميركية) وضبط بحوزتها كمية من المخدرات.
إثر ذلك ومن خلال المتابعة، تم استدراج مروجين آخرين يزودونهما بالمخدرات على انواعها وتوقيفهم، وهم:- أ. ق. (مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)- أ. ن. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)- ر. س. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)- ج. ن. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)- ج. ش. (مواليد عام ١٩٩٦، اميركية)
وضبط بحوزتهم:/337/ غ من حشيشة الكيف، /1.09/ كلغ قائم من مادة الماريجوانا، /16/ طابع lsd، /92/ غ من مادة مجهولة يعتقد انها كريستال ماس، ميزان حساس وبندقية صيد عدد /2/.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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