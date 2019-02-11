توقيف مروجي ومتعاطي مخدرات ويضبطان كمية منها في الكسليك

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول تواجد مروجي مخدرات في منتجع سياحي بمحلة ​الكسليك​.

بتاريخ ٩/٢/٢٠١٩، قامت قوة مشتركة من المكتب والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية ب​مداهمة​ أحد الشاليهات المشبوهة، وجرى توقيف مروج وبرفقته مواطنة اجنبية (اميركية) وضبط بحوزتها كمية من المخدرات.

إثر ذلك ومن خلال المتابعة، تم استدراج مروجين آخرين يزودونهما بالمخدرات على انواعها وتوقيفهم، وهم:- أ. ق. (مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)- أ. ن. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)- ر. س. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)- ج. ن. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)- ج. ش. (مواليد عام ١٩٩٦، اميركية)

وضبط بحوزتهم:/337/ غ من ​حشيشة الكيف​، /1.09/ كلغ قائم من مادة ​الماريجوانا​، /16/ طابع lsd، /92/ غ من مادة مجهولة يعتقد انها كريستال ماس، ميزان حساس وبندقية صيد عدد /2/.التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.