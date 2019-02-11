إيهاب حمادة: إيران هي الدولة الوحيدة التي تقدم نموذجا للإسلام السياسي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​إيهاب حمادة​ أن "​إيران​ تتحرك وفق المبادئ التي صنعها الامام ​روح الله الخميني​ ومن قيمها الانسانية وهذا هو النموذج الذي حلمنا به منذ 1400 عام"، مشيرا الى ان "إيران هي الدولة الوحيدة التي تقدم نموذجا للإسلام السياسي".

وفي حديث تلفزيوني راى حمادة ان "الشعب ال​ايران​ي العظيم بعظمة الثورة تركيبته هي تركيبة عطاء "، لافتا الى ان "العرض الذي تقدمه ايران ل​لبنان​ هو ليس عرضا سياسيا او للاستعراض"، مؤكدا أنه "كان يجب علينا مناقشة العرض الايراني بطريقة اخلاقية"، كاشفا أن "ايران في السابق قدمت هبة بـ 50 مليون ​دولار​ لانشاء سد العاصي ولكن تم رفضها".