الهيئة الصحية نظمت يوما صحيا في مركزها في بلدة الخيام

نظمت الهيئة الصحية بمناسبة الذكرى الـ40 إنتصار الثورة الإيرانية في بلدة ​الخيام​ قضاء مرجعيون، في مركزها في البلدة يوما صحيا تضمن معاينات للمرضى وفحوصات مخبرية وتقديم الادوية الازمة لهم،وذلك في إطار دعم ومساعدة الأهالي وتعزيز روابط العلاقة مع المجتمع.

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