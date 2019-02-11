تعرض مواطن لعملية سلب بقوة السلاح على طريق عام تعنايل

ادعى المواطن ابراهيم ن.ح لدى مخفر شتورا انه تعرض لعملية سلب بقوة السلاح على طريق عام تعنايل بالقرب من جميعة Arc en ciel، حيث اقدم ثلاثة اشخاص غير ملثمين على اعتراض طريقه وقاموا بانزاله من سيارته وهي من نوع رانج روفر لون اسود يحمل اللوحة 294/ن . وقاموا باطلاق النار في الهواء بهدف ترهيبه وفروا الى جهة مجهولة.
كما ادعى لدى مخفر المعلقة المواطن روني .ق ان مجهولين اقدموا على سرقة سيارته من محلة البساتين في حوش الامراء وهي من نوع "كيا بيكانتو" لون فضي تحمل اللوحة رقم 153719/ ز صنع 2012.
اما في حي الراسية، فقد تعرض المواطن بشير.خ لسرقة سيارته وهي ايضا من نوع "كيا بيكانتو" لون اسود تحمل اللوحة رقم 130399/ز صنع 2012، وقد ادعى لدى مخفر زحلة.
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