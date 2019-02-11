تعرض مواطن لعملية سلب بقوة السلاح على طريق عام تعنايل

ادعى المواطن ابراهيم ن.ح لدى ​مخفر شتورا​ انه تعرض ل​عملية سلب​ بقوة ​السلاح​ على طريق عام ​تعنايل​ بالقرب من جميعة Arc en ciel، حيث اقدم ثلاثة اشخاص غير ملثمين على اعتراض طريقه وقاموا بانزاله من سيارته وهي من نوع رانج روفر لون اسود يحمل اللوحة 294/ن . وقاموا باطلاق النار في الهواء بهدف ترهيبه وفروا الى جهة مجهولة.

كما ادعى لدى ​مخفر المعلقة​ المواطن روني .ق ان مجهولين اقدموا على سرقة سيارته من محلة البساتين في ​حوش الامراء​ وهي من نوع "كيا بيكانتو" لون فضي تحمل اللوحة رقم 153719/ ز صنع 2012.

اما في حي الراسية، فقد تعرض المواطن بشير.خ لسرقة سيارته وهي ايضا من نوع "كيا بيكانتو" لون اسود تحمل اللوحة رقم 130399/ز صنع 2012، وقد ادعى لدى مخفر زحلة.