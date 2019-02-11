منصور بدأ باستجواب العسكريين في قضية التزوير واستغلال وظيفة

بدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​ باستجواب العسكريين في قضية التعامل مع شبكات ​تزوير عملة​ وترويجها و​الاتجار بالبشر​ واستغلال وظيفة والميسر وتهريب مطلوبين لقاء بدل مالي، على ان يباشر بعدها باستجواب الضباط.

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