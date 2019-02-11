قوى الامن: تدابير سير في الاشرفية بسبب أعمال حفر بالمحلة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء أعمال حفر بغية مد شبكة لتصريف مياه الصحي في محلة ​الاشرفية​ / منطقة الناصرة / شارعي الاشرفية (بيضون) و​بيت لحم​، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 12/2/2019 ولحين الانتهاء ولمدة أسبوعين. ستؤدّي هذه الاعمال الى قطع السير في المحلة.

وطلبت "التقيد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​، ومنعاً للإزدحام".