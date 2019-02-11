أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء أعمال حفر بغية مد شبكة لتصريف مياه الصحي في محلة الاشرفية / منطقة الناصرة / شارعي الاشرفية (بيضون) وبيت لحم، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 12/2/2019 ولحين الانتهاء ولمدة أسبوعين. ستؤدّي هذه الاعمال الى قطع السير في المحلة.
وطلبت "التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير في الاشرفية بسبب أعمال حفر بالمحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.