خارجية روسيا: موسكو تصر على ضرورة انسحاب أميركا بشكل كامل من سوريا

لفتت ​وزارة الخارجية الروسية​ إلى أن "القمة الروسية التركية الإيرانية المرتقبة الخميس المقبل ستبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية"، مشيرةً إلى ان "​روسيا​ تصر على ضرورة انسحاب ​الولايات المتحدة​ بشكل كامل من ​سوريا​".

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