وزير الدفاع الايراني: شعبنا سيرد ردا قاصما على اميركا المجرمة

أكد وزير الدفاع الايراني ​أمير حاتمي​ ان "الشعب الايراني سيرد ردا قاصما على ​اميركا​ المجرمة والرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​ الكذاب، من خلال مشاركته في مسيرات احياءالذكرى الاربعين لانتصار ​الثورة الاسلامية​"، مشيراً إلى أن "الاميركيين كانوا يمنون انفسهم بان لا نرى الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، ولكننا اليوم نشاهد كيف احتفل الشعب الايراني بذكرى هذا اليوم العظيم".

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