توقيف فرنسي أطلق طائرة مسيّرة فوق البرلمان البورمي

أوقفت السلطات البورمية سائحا فرنسيا أطلق ​طائرة​ مسيّرة فوق البرلمان البورمي في العاصمة نايبيداو، وذلك في إطار قانون قد يسجن بموجبه لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وحاول الفرنسي الذي ذكرت ​الشرطة​ أنه يدعى آرثر ديكلو ويبلغ من العمر 27 عاما تشغيل طائرة مسيّرة فوق المبنى الحكومي، وهو أمر مخالف للقانون في ​بورما​.

وأوضحت السفارة الفرنسية أنه "تم توقيفه بعد ظهر الخميس بتاريخ 7 شباط لتشغيله طائرة مسيّرة فوق البرلمان"، مضيفة أنه لا يزال محتجزا في نايبيداو وتم إبلاغ عائلته بينما يعمل موظفو السفارة لضمان إطلاق سراحه.