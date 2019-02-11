توقيف فرنسي أطلق طائرة مسيّرة فوق البرلمان البورمي

أوقفت السلطات البورمية سائحا فرنسيا أطلق طائرة مسيّرة فوق البرلمان البورمي في العاصمة نايبيداو، وذلك في إطار قانون قد يسجن بموجبه لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
وحاول الفرنسي الذي ذكرت الشرطة أنه يدعى آرثر ديكلو ويبلغ من العمر 27 عاما تشغيل طائرة مسيّرة فوق المبنى الحكومي، وهو أمر مخالف للقانون في بورما.
وأوضحت السفارة الفرنسية أنه "تم توقيفه بعد ظهر الخميس بتاريخ 7 شباط لتشغيله طائرة مسيّرة فوق البرلمان"، مضيفة أنه لا يزال محتجزا في نايبيداو وتم إبلاغ عائلته بينما يعمل موظفو السفارة لضمان إطلاق سراحه.
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