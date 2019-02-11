رئيس القضاء الايراني: شعبنا لن يتراجع امام الضغوط والحظر الظالم

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية ​صادق آملي لاريجاني​ ان "الشعب الايراني لن يتراجع امام الضغوط والحظر الظالم"، مشيراً إلى انه "كما ترون فان المشاركة هذا العام في المسيرات اكثر كثافة وروعة مما مضى".

وأشار إلى ان "الرسالة الاهم لهذه المشاركة الجماهيرية العظيمة هي انه على اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ ​اميركا​ واذنابها، ان يعلموا بان هذا الشعب عصي على الاستسلام"، لافتاً إلى أنه "فليعلم الاعداء بان شعبنا لن يتراجع امام الضغوط والحظر الظالم وسيواصل هذه الحركة العظيمة التي اطلقها الامام الخميني".

ولفت إلى ان "الجمهورية الاسلامية تواصل طريقها كل يوم اكثر سموا وعظمة واقتدارا واكثر تاثير في المنطقة مما مضى"، مشيراً إلى ان "​المقاومة​ اليوم في المنطقة معتمدة على الجمهورية الاسلامية التي ستواصل هذا المسار وسترتقي قمم الانتصار وسيصاب اعداء البلاد بالمزيد من الذل والهوان".