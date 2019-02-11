مسؤول أيراني: أميركا تخشى الاسلام والثورة الاسلامية

أكد امين مجلس صيانة ​الدستور​ في الجمهورية ​الاسلام​ية الايرانية احمد جنتي أن "​أميركا​ لا تخشى ​روسيا​ وانما تخشى الاسلام و​الثورة الاسلامية​"، مضيفا: "ان صدام رحل ونحن بقينا، وأميركا سترحل ونحن سنبقى"، مشيراً إلى أن "بلادنا أصبحت لها سمعة في ​العالم​، وذلك ببركة الثورة الاسلامية، وفي الوقت الحاضر فإن القوى الكبرى تخشى من قوة الاسلام".

ولفت الى ان "​اميركا​ لا تخشى من روسيا، وانما تخشى من الاسلام والثورة وأن أميركا أصغر من أن تتمكن من كسر قوة الاسلام والشعب. فستزول أميركا ونحن سنبقى. مثلما ذهب الشاه وصدام وبقينا نحن"، مشيراً إلى أن "الشعب لن يرى ولن يحتفل بالذكرى السنوية الاربعين للثورة".

وأشار إلى "اننا نقول للكيان الصهيوني وحلفائه انكم ستذهبون بهذه الامنيات الى القبر، تعالوا وشاهدوا كيف يقيم الشعب احتفالات الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة بكل عظمة".