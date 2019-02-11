الخزعلي: أميركا تسعى لتقوية "داعش" في العراق لتبرير تواجدها

حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ ​قيس الخزعلي​ من "مساعي ​الولايات المتحدة​ الأميركية تقوية تنظيم "داعش" الارهابي في ​العراق​ لتبرير تواجدها"، مشيرا إلى أن "قرار بقاء "داعش" او إنهاءه متعلق بالمصالح الأميركية".

ولفت إلى ان "استمرار تواجد داعش لأشهر طويلة في الحدود السورية مع العراق ثم ​القضاء​ عليه خلال أسبوع فقط يثبت ان قرار بقاء داعش او إنهاءه هو قرار سياسي لحساب مصلحة الولايات المتحدة"، موضحاً أن "المراد هو انهاء التنظيم الارهابي في ​سوريا​ لتبرير الانسحاب الأميركي من هناك واعادة تقويته في العراق لتبرير استمرار التواجد فيه".