حذر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي من "مساعي الولايات المتحدة الأميركية تقوية تنظيم "داعش" الارهابي في العراق لتبرير تواجدها"، مشيرا إلى أن "قرار بقاء "داعش" او إنهاءه متعلق بالمصالح الأميركية".
ولفت إلى ان "استمرار تواجد داعش لأشهر طويلة في الحدود السورية مع العراق ثم القضاء عليه خلال أسبوع فقط يثبت ان قرار بقاء داعش او إنهاءه هو قرار سياسي لحساب مصلحة الولايات المتحدة"، موضحاً أن "المراد هو انهاء التنظيم الارهابي في سوريا لتبرير الانسحاب الأميركي من هناك واعادة تقويته في العراق لتبرير استمرار التواجد فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: أميركا تسعى لتقوية "داعش" في العراق لتبرير تواجدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.