مسؤول كويتي: خاطبنا دولا أوروبية من أجل إنشاء مصانع للأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

كشف مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي عن قيام بلاده بمخاطبة بعض الدول الأوروبية بهدف إنشاء مصانع للأدوية.

وقال تقي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على هامش حفل إطلاق الدورة الخامسة عشر من جائزة أمير الكويت للمصانع المتميزة والذي أقيم امس الأحد في مقر الهيئة، إن الكويت تلقت عروضا من هذه الدول لكنها تدرس الآن في وزارة الصحة وهيئة الاستثمار المباشر والتفاوض الآن حول الجانب الاقتصادي والفني والمساحات المطلوبة.

وأضاف أن الكويت تستهدف انشاء مصانع للأدوية من خلال الشراكة مع ذوى الخبرة من المصانع العالمية، مشيرا إلى أن الكويت تستورد سنويا أدوية بحوالي 300 مليون دينار لذلك نعمل على تصنيع هذه الأدوية لتوفير هذه المبالغ الكبيرة.

ولفت تقي إلى أن الهيئة تعكف على عمل خطة للمستقبل الصناعي والقطاعات المستهدفة، وذلك بهدف التطوير الصناعي للدولة، قائلا :" نعمل على دراسة للتعاون مع بعض الدول المهتمة بالتطوير الصناعي، خاصة في مجال تكنولوجيا الريبوتات والبرمجيات، وسوف تظهر بوادر هذه الدراسة في الاشهر القادمة".

وحول دعم الشباب في المجال الصناعي، أوضح تقي أن الهيئة خصصت 10 بالمئة من أي منطقة صناعية للمبادرين الشباب عن طريق الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشتركة بين هيئة الصناعة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، بهدف تحديد الفئات والقطاعات المستهدفة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وحول الاستثمار الاجنبي في القطاع الصناعي، قال تقي إن هناك تنسيقا بين الهيئة العامة للصناعة وهيئة الاستثمار المباشر لجلب مصانع عالمية، مضيفا :"خصصنا 250 الف متر في منطقة الشدادية الصناعية لهذا الغرض".