إنشاء وحدتي حماية مدنية وإطفاء بواحتي الداخلة والفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن البدء في تنفيذ مشروع إقامة وحدتي حماية مدنية بمركزي الداخلة والفرافرة بتكلفة 6.5 مليون جنيه. أكد وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، المهندس أحمد حسين يوسف، انتهاء إجراءات الطرح والبدء في أعمال الإسناد والتنفيذ، لإقامة وحدة حماية مدنية وإطفاء بمركز الداخلة بتكلفة 3.5 مليون جنيه ووحدة أخري بمركز الفرافرة بتكلفة 3 مليون جنيه. أضاف أحمد، انتهاء مشروع إقامة وتجهيز الوحدتين بعد 12 شهرًا من الآن، ليدخلا الخدمة مباشرة عقب تجهيزهما لخدمة المركزين.

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