رسميا ... شقيقة الملك في تايلاند غير مؤهلة للترشح لرئاسة الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ):

أعلنت لجنة الانتخابات التايلاندية اليوم الاثنين رسميا عدم أهلية الأميرة أوبولراتانا، الشقيقة الكبرى لملك البلاد ماها فاجيرالونكورن، للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقررة في 24 مارس المقبل.

وأصدرت اللجنة اليوم الاثنين قائمة المرشحين من جانب 45 حزبا المؤهلين لخوض المنافسة على منصب رئيس الوزراء، ليس من بينهم الأميرة 67 عاما.

وجاء قرار اللجنة بعد ثلاثة أيام من تسمية حزب "راكسا شارت" ،الذي أسسه حديثا حلفاء لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، للأميرة كمرشحة لرئاسة الوزراء في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لأفراد العائلة الملكية.

لكن المحاولة الصادمة وآمال البعض في مصالحة سياسية بقيادة أميرة، سرعان ما سحقها بيان مكتوب للملك في اليوم نفسه، حيث وصف مشاركتها في السياسة بأنها غير دستورية وغير مناسبة إلى حد كبير.