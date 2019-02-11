ننشر القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد "المؤلف الشاب وأدب الطفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، القائمة القصيرة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في دورتها الثالثة عشرة.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، اشتملت قائمة المؤلف الشاب على ثلاثة أعمال جرى اختيارها من 12 عملاً من القائمة الطويلة، واشتملت لفرع أدب الطفل والناشئة على ثلاثة أعمال جرى اختيارها من أصل 10 أعمال من القائمة الطويلة.

تضم القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب كل من رواية "حَمامُ الدار – أحجية ابن أزرق" للكاتب سعود السنعوسي من الكويت، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات ضفاف عام 2017، وكتاب "المعرفة والسلطة: في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو" للباحث عمر التاور من المغرب، الصادر عن دار مقاربات للنشر والصناعات الثقافية عام 2018 ، وكتاب "روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة التّرابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية" للباحث عبد الرزاق بلعقروز من الجزائر، الصادر عن المؤسّسة العربية للفكر والإبداع عام 2017.

أما فرع أدب الطفل والناشئة، تضم القائمة القصيرة كلاّ من قصة "أنا لست أنت" للكاتب جيكر خورشيد من سوريا، الصادر عن دار الحدائق عام 2018، وقصة "أحلم أن أكون خلاط إسمنت" للكاتب حسين المطوع من الكويت، الصادر عن دار الحدائق عام 2018، وقصة "أين منقاري؟ " للكاتبة يارا بامية من الأردن، الصادرة عن ورشة فلسطين للكتابة عام 2018.

يذكر أنّ فرع المؤلف الشاب استقبل 365 مشاركة هذا العام، بينما استقبل فرع أدب الطفل والناشئة 168 مشاركة.

ومن المقرر أن تعلن الجائزة القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.