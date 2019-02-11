حسين زين يبحث مع رئيس "الاتصال البحريني" التعاون الإعلامي المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، وأحمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني بالبحرين، على هامش مننتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وحسب بيان، اليوم، بحث الجانبان سبل تنشيط التعاون الإعلامي مهنيا واقتصاديا كما تناول اللقاء تبادل الرؤى والأفكار بشأن المستجدات في مجال الإعلام والعمل على تفعيل التواصل والتكامل بين الوطنية للإعلام ومركز الاتصال الوطني البحريني.