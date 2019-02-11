ضبط صاحب شركة سياحة بتهمة إصدار تأشيرات سفر مزورة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت أجهزة الأمن في سوهاج، اليوم الاثنين، صاحب شركة سياحة بمركز المنشأة استولى على 175 ألف جنيه من شخصين، وساعدهما على السفر إلى دولة الكويت بتأشيرة مزورة.

وتلقى رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج بلاغاً من "علاء.أ" 33 سنة، و"حمادة.ع" 37 سنة، ويقيمان بناحية عوامر العسيرات دائرة مركز المنشاة بتضررهما من "رفعت.ص" 47 سنة، صاحب شركة للسياحة ويقيم بندر المنشاة لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما علي مبلغ 175 ألف جنيه نظير تسفيرهما للعمل بدولة الكويت، وفوجئا بعدم صحة التأشيرة، وعادا إلى مصر مرة أخرى، ولم يرد تلك المبالغ.

جرى ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "سعد.ع" يقيم بذات الناحية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم الثاني، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.