أحمد سعد وأماني عبدالله يتقدمان بأوراق ترشحهما لعضوية "الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدم كل من أحمد سعد الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والصحفية أماني عبدالله من أخبار اليوم، بأوراق ترشحهما لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وفتحت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، أبوابها لتلقي أوراق المتقدمين للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس، وذلك في ثاني أيام عملها على التوالي.

وكانت اللجنة انتهت أمس الأول، من وضع الترتيبات اللازمة، لإجراء الانتخابات بداية بفتح باب الترشح، وإجراء الانتخابات اول مارس المقبل.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوًا بجدول المشتغلين، كما يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يرشح نفسه للعضوية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين 3 سنوات.

كما يشترط عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة ، وأن يكون المرشح مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2018 ، ويدفع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين رسوم تبلغ 200 جنيه و100جنيه للعضوية.