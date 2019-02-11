"تعليم بني سويف" تستعد لتوزيع "التابلت" علي الطلاب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أعلن محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الاثنين، عن بدء تسليم 16 ألف و641 جهاز "تابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي العام في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 90 مدرسة “84 حكومية و6 خاصة".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يسدد أولياء أمور الطلاب مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين بهيئة البريد المصري، نظير إصلاح الجهاز في حال الأعطال، قبل استلام "التابلت".
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