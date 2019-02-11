سياسي بريطاني يحذر من الخروج من الاتحاد الأوروبي

حذر السياسي البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لأنه سيجعل بريطانيا مستعمرة لبروكسل، كما أنه قد يثير استقالات وزارية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كما حث وزير الخارجية السابق رئيس الوزراء على عدم الرضوخ لمطالب جيريمي كوربين قائلًا إنه "يبدو وكأنهفي الاتحاد الأوروبي".
جاء هذا التدخل بعد أن قامت تيريزا ماي بإرسال خطاب إلى كوربين تقول :"إن دعوته إلى المملكة المتحدة للبقاء في اتحاد جمركي قد تعوق صفقات التجارة الحرة".
وأضافت ماي إن حزب المحافظين مستعد لإرتكاب قوانين جديدة لحماية
وفي مقابلة لجونسون صرح أنه يصر على البقاء في الإتحاد الجمركي بشكل دائم لأن هذا يعني أن المملكة المتحدة كانت مستعمرة في الأساس.
وأضاف أن رئيس الوزراء اقترح إجراء المزيد من المحادثات مع زعيم حزب العمال وفريقه في الأيام القادمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالإتحاد الجمركي والسوف الفردية إلى الدعم الأيرلندي.
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