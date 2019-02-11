اهتمام إعلامي موريتاني بقيادة السيسي للعمل الأفريقي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكالات :

أبرزت وسائل الإعلام الموريتانية اليوم الاثنين، تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة العمل الأفريقي المشترك في المرحلة المقبلة بعد تسلمه أمس رئاسة الاتحاد الأفريقي في جلسة افتتاح القمة الأفريقية الـ 32 بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

وقالت صحيفة السفير الموريتانية تحت عنوان "السيسي أول زعيم مصري يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي"، " إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ نشأته، تعد تتويجا لجهودها في تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية خلال

السنوات الأخيرة -سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف-، وتجسيدا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي".وأكدت الصحيفة أهمية القمة التي انطلقت أمس الأحد بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، موضحة أنها تتضمن عددا من الموضوعات التي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاءبآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.وأشارت إلي أن القمة ستبحث دفع المساعي للتغلب على التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة، والتعليم، والابتكار، وتوطين التكنولوجيا.في نفس السياق ، أكدت صحيفة "البديل الموريتانية" أهمية قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الأفريقي المشترك من خلال القمة الأفريقية الجارية، مضيفة أن القاهرة تتولى رئاسة المنظمة القارية بعد ستة أعوام تقريبا من تعليق الاتحاد الإفريقي لعضويتها، مؤكدة أن الرئيس السيسي سيبذل جهودا كبيرة من أجل بناء القارة، كما سيركز على الأمن وحفظ السلام.