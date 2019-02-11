مسلحو طالبان يتكبدون خسائر فادحة في شمال شرق أفغانستان

وكالات :

تكبد مسلحو حركة "طالبان" المسلحة خسائر فادحة خلال عمليات شنتها القوات المسلحة الأفغانية في مقاطعتي تاخار وشمال كندوز بشمال شرق البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش

الأفغاني اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 10 من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب 15 آخرون خلال عمليات شنتها الشرطة الأفغانية والمخابرات في مقاطعتي تاخاروكندوز الشمالية ، مضيفا أن العملية الأخيرة جرت في إطار عمليات توفان - 24.



ووفقا لبيان شاهين رقم 209، فإن أفراد الأمن لم يُصابوا بأي إصابات أثناء العمليات، بينما لم تعلق الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.

