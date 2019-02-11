مسلحو طالبان يتكبدون خسائر فادحة في شمال شرق أفغانستان

تكبد مسلحو حركة "طالبان" المسلحة خسائر فادحة خلال عمليات شنتها القوات المسلحة الأفغانية في مقاطعتي تاخار وشمال كندوز بشمال شرق البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الأفغاني اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 10 من عناصر طالبان قتلوا، وأصيب 15 آخرون خلال عمليات شنتها الشرطة الأفغانية والمخابرات في مقاطعتي تاخار
وقال فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش
ووفقا لبيان شاهين رقم 209، فإن أفراد الأمن لم يُصابوا بأي إصابات أثناء العمليات، بينما لم تعلق الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.
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