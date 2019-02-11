روحاني: إيران مصممة على توسيع قوتها العسكرية رغم تصاعد الضغوط

ذكرت صحيفة "اكبريس" البريطانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر يوم الاربعاء الماضى، من أن إيران ستوسع قوتها العسكرية وبرنامج الصواريخ الباليستية في عمل انتقامي صارخ ضد الدول التي تسعى لكبح القوة العسكرية الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن روحاني قال اليوم الاثنين، إن إيران مصممة على توسيع قوتها العسكرية وبرنامج الصواريخ الباليستية رغم تصاعد الضغوط من الدول المعادية للحد من العمل الدفاعي الإيراني.

وقال روحاني في كلمة ألقاها في ميدان أزادي (الحرية) في طهران حيث تجمع عشرات الالاف "لم نطلب ولن نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ وسنواصل طريقنا وقوتنا العسكرية." جاء ذلك بمناسبة الذكرى الأربعين

لقيام الثورة الإسلامية في إيران.

يذكر أن مئات الآلاف من الإيرانيين نظموا مسيرات حاشدة على مستوى الأمة اليوم الاثنين، للاحتفال بالذكرى الأربعين لسقوط الشاه وانتصار آية الله روح الله الخميني، رجل الدين الشيعي الذي قاد الثورة الإسلامية، حيث أعلن الجيش الإيراني عن حياده في 11 فبراير 1979، مما مهد الطريق لإنهيار الشاه المدعوم من الولايات المتحدة، وقد كان أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن التلفزيون الحكومي الإيرانى، أظهر حشوداً كبيرة تحمل الأعلام الإيرانية وتردد "الموت لإسرائيل،

الموت لأمريكا" ،بالإضافة إلى هتافات للثورة.

تدفق الجنود والطلاب ورجال الدين والنساء اللواتي يرتدين ملابس سوداء على شوارع المدن والبلدات وحمل كثيرون صورا للخميني والقائد الاعلى الايراني الحالي آية الله علي خامنئي.

وجاء الإقبال الكبير في المظاهرات التي ترعاها الدولة، في الوقت الذي يواجه فيه الإيرانيون ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية وارتفاع التضخم الذي أدى إلى موجة من الاحتجاجات.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 مع القوى العالمية العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات على طهران مما وجه ضربة لاقتصاد البلاد.

كما يذكر أن نظرت المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى إلى إيران بشكوك كبيرة منذ قيام الثورة الإسلامية بسبب اجبار الشاه على التنحى من السلطة، خوفاً من أن الخميني سيشجع المقاتلين الإسلاميين في جميع أنحاء المنطقة.