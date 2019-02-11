أبو الغيط: لم أرصد وجود توافق عربي لعودة سوريا للجامعة العربية

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أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربيةوكالات :
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لم يرصد حتى الآن وجود الخلاصات التي تفضي إلى توافق عربي، حول عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، مشيرا إلى أنه يتابع بدقة شديدة هذا الموضوع،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال أبو الغيط – في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم عقب لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري - "
وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة لا تبادر إلى التحرك من تلقاء نفسها في مثل هذا الاتجاه، باعتبار أن الإطار الحاكم لها هو قرارات الجامعة العربية.
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