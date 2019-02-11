الصين تحتج على تصريحات تركيا حول "شينجيانغ" وتدعوها للتراجع عنها

هوا تشون يينغ

وكالات :

أعربت الصين اليوم الاثنين عن احتجاجها الشديد بشأن تصريحات وزارة الخارجية التركية حول الأوضاع في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، واصفة التصريحات بأنها "سيئة للغاية"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية "حامي أقصوي" دعا فيه إلى إغلاق ما وصفها بـ "معسكرات اعتقال المسلمين في شينجيانغ، ووقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هناك".

وقالت يينغ إن السلطات الصينية "تابعت التصريحات السيئة للغاية بهذا الصدد، وإن الاتهامات التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية التركية عارية تمام عن الصحة".

وأضافت أن الجانب التركي تحدث عن وفاة موسيقي من الويغور يدعى "عبد الرحيم حياة" أثناء الاحتجاز، غير أن هذا الشخص ظهر في مقطع فيديو أكد فيه أنه لايزال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأية انتهاكات على الإطلاق.لافتة إلى أنه كان أحد أعضاء فرقة موسيقية في شينجيانغ، وتم القبض عليه في جريمة جنائية.

وأشارت يينغ إلى أن الصين قدمت احتجاجا شديدا لدى الجانب التركي بشأن هذه التصريحات، داعية تركيا إلى التفريق بين "الأبيض والأسود (الحقائق والأكاذيب)".

ولفتت إلى أنه يجب فهم وإدراك الجهود التي تقوم بها السلطات الصينية لتعزيز الأمن والاستقرار

ومكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة "شينجيانغ"، سيما وأن المنطقة عانت لسنوات من الأعمال الإرهابية.ونوهت إلى أن سفراء وإعلاميين من العديد من الدول زاروا منطقة "شينجيانغ" مؤخرا، وكان بينهم صحفيون أتراك أكدوا بعد الزيارة أن الحكومة الصينية نفذت استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب والتطرف، مع تحسين الحياة اليومية للمواطنين هناك.وأكدت يينغ أن المواطنين في "شينجيانغ" يتمتعون بحرية التعبد، واستخدام لغتهم، وحفظ تراثهم الثقافي كمنطقة صينية تتمتع بالحكم الذاتي.وشددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أن تركيا دولة متعددة الإثنيات، وتواجه تهديدات إرهابية، ما يستدعي عدم تبني معايير مزدوجة، ودعم جهود الدول والحكومات الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار بها.وعما إذا كانت تصريحات الخارجية التركية ستلحق الضرر بالعلاقات الثنائية، قالت يينغ إن الاتهامات التركية "قائمة على أكاذيب، ونحث الجانب التركي على التراجع عن هذه الاتهامات والأفعال الخاطئة حفاظا على العلاقات".