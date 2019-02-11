إسرائيل تعتقل 18 فلسطينيًا بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا في انحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس، وأفرجت عن طفل مقدسي بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
داري (14 عاما) من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بشرط الحبس المنزلي.وشملت شروط الاحتلال حبس الطفل داري الذي اعتقل قبل أيام منزليا لمدة خمسة أيام، وكفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيقل(الدولار يعادل 6ر3 شيقل).
ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشاب محمود عبد اللطيف (28 عاما) من منزله في البلدة القديمة من القدس المحتلة، علما بأنه اعتقل أكثر من مرة وأبعد عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.فيما أفرجت عن الطفل المقدسي يوسف سامي
أما في شمال الضفة الغربية، فاعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من مدينة جنين ومخيمها، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات
وفي جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية اللبن الشرقية بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.كما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واندلعت مواجهات في البلدة عقب عملية الاقتحام، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز دون أن ييلغ عن وقوع إصابات.
أما في جنوب الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال، فتيين وشابين، من بيت لحم بعد أن داهمت منزل ذويهم وفتشتهم، واعتقلت خمسة مواطنين بينهم فتى من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل.
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