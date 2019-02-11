وزير الدفاع التشيكي: سنتبع واشنطن في حال سحب قواتها من أفغانستان

وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار

وكالات :

قال وزير الدفاع التشيكي، لوبومير متنار، إن بلاده سوف تتبع الولايات المتحدة الأمريكية إذا سحبت قواتها من أفغانستان كنتيجة للمفاوضات مع حركة (طالبان) ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقل عن متنار قوله في تصريح صحفي

إن بلاده سوف تسحب قواتها من أفغانستان في أعقاب الانسحاب الأمريكي، مضيفا "إذا تم الانتهاء من المفاوضات الحالية بنجاح وأدت إلى استقرار سياسي داخلي، فيجب أنيتحسن الوضع الأمني".



وأشار إلى أنه في حال خفضت الولايات المتحدة عدد القوات أو سحبت جميعها من أفغانستان، فإن بلاده ستسحب قواتها أيضا.



يشار إلى أن هناك حاليا حوالي 340 جنديا تشيكيا في أفغانستان كجزء من مهمة دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتدريب ومساعدة قوات الأمن الأفغانية .

