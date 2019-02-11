- 1/2
- 2/2
قال وزير الدفاع التشيكي، لوبومير متنار، إن بلاده سوف تتبع الولايات المتحدة الأمريكية إذا سحبت قواتها من أفغانستان كنتيجة للمفاوضات مع حركة (طالبان) ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
إن بلاده سوف تسحب قواتها من أفغانستان في أعقاب الانسحاب الأمريكي، مضيفا "إذا تم الانتهاء من المفاوضات الحالية بنجاح وأدت إلى استقرار سياسي داخلي، فيجب أن
ونقل عن متنار قوله في تصريح صحفي
وأشار إلى أنه في حال خفضت الولايات المتحدة عدد القوات أو سحبت جميعها من أفغانستان، فإن بلاده ستسحب قواتها أيضا.
يشار إلى أن هناك حاليا حوالي 340 جنديا تشيكيا في أفغانستان كجزء من مهمة دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتدريب ومساعدة قوات الأمن الأفغانية .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التشيكي: سنتبع واشنطن في حال سحب قواتها من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.