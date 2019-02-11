انطلاق عملية عسكرية لدحر "داعش" جنوب سامراء

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قائد عمليات سامراء، اللواء الركن عماد الزهيريوكالات :
أعلنت قيادة عمليات سامراء في العراق اليوم الاثنين انطلاق عمليات عسكرية مشتركة لدحر تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب مدينة سامراء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن عماد الزهيري، إن "عمليات
وأضاف أن "العملية ستستمر ثلاثة أيام بمشاركة عمليات سامراء والشرطة المحلية وطيران الجيش وقوات من الحشد الشعبي"، لافتا إلى أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بتواجد عشرات العناصر الإرهابية داخل تلك المناطق ولديهم مخازن تجهيز للمواد الغذائية والطبية ، إضافةً إلى امتلاكهم أسلحة خفيفة ومتوسطة .
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