مدمرتان أميركيتان تبلغان "بحر الأزمات".. وغضب صيني

تطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي

قال مسؤول أميركي لرويترز إن مدمرتين أميركيتين أبحرتا قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، الاثنين، في خطوة من المحتمل أن تثير غضب بكين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.

وتدور حرب تجارية بين بكين وواشنطن، ويحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد نهائي في أول مارس لزيادة تعريفات جمركية أميركية من عشرة في المئة إلى 25 في المئة على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار .

وكلفت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين كلا من البلدين مليارات الدولارات وهزت الأسواق المالية العالمية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن المدمرتين المزودتين بصواريخ موجهة أبحرتا على بعد 12 ميلا بحريا من ميستشيفريف في جزر سبراتلي المتنازع عليها.

وتمثل هذه العملية أحدث محاولة للتصدي لما تعتبره واشنطن محاولات من بكين للحد من حرية الملاحة في هذه المياه الاستراتيجية، التي تعمل فيها القوات البحرية الصينية واليابانية وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي تقريبا وكثيرا ما تنتقد الولايات المتحدة وحلفاءها بسبب العمليات البحرية قرب الجزر التي تسيطر عليها الصين.