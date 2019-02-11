حدث في مثل هذا اليوم February 11, 2019

أحداث سياسية وعامة
1752 - افتتاح مستشفى بنسيلفانيا، وهو أول مستشفى في الولايات المتحدة.
1809 - روبرت فلتون يحصل على براءة اختراع السفينة البخارية.
1814 - الإعلان عن استقلال النرويج، وهو الذي وضع نهاية اتحاد كالمار.
1873 - الإعلان عن الجمهورية الإسبانية الأولى والتي استمرت حتى نهاية 1874.
1889 - إعلان دستور ميجي في اليابان.
1902 - الشرطة البلجيكية تهاجم مظاهرة في بروكسل للمطالبة بحق التصويت للنساء والأقليات.
1953 - الاتحاد السوفيتي يقرر قطع علاقاته مع إسرائيل بعد أن إكتشف أن مصالحة الإستراتيجية تحتم وقوفه مع العرب.
1970 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول.
1979 - انهيار الدولة البهلوية وإعلان انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة روح الله الخميني.
1990 - الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عامًا من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنصرية.
1992 - دولة الكويت والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم كويتية / بريطانية حول التعاون الدفاعي بين البلدين.
2014 - تحطم طائرة عسكرية جزائرية يؤدي إلى مقتل 77 شخصًا.
2018 - سقوط طائرة روسية يسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 65، وستة من طاقمها في جنوب شرقي موسكو.
مواليد
1377 - لادسلاو الأول، ملك نابولي.
1380 - بوجيو براشيوليني، إنساني إيطالي.
1839 - جوزيه غيبس، فيزيائي أمريكي.
1847 - توماس إديسون، مخترع ورجل أعمال أمريكي مخترع المصباح الكهربائى.
1886 - مي زيادة، أديبة لبنانية.
1900 - هانز جورج جادامير، فيلسوف ألماني.
1917 - أحمد إسماعيل علي، وزير الدفاع المصري.
1920 - الملك فاروق، ملك مصر.
1942 - عبد الله مشرف، ممثل مصري.
1943 - سيرج لاما، مغني وملحن وكاتب أغاني فرنسي.
1945 - برهان غليون، مفكر سوري.
1952 - عمر فتحي، مغني وممثل مصري.
1953 - جب بوش، سياسي أمريكي.
1972 - غزلان، إعلامية إماراتية.
1973 - علي العمري، داعية إسلامي سعودي.
1978 - سارة الغامدي، مغنية سعودية.
1979 - براندي نوروود، ممثلة ومغنية أمريكية.
1982 - قمر الترك، ممثلة سعودية.
وفيات
244 - جورديان الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.
641 - هرقل، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
824 - باسكال الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية.
1198 - ابن رشد، طبيب وعالم فيزياء وفيلسوف أندلسي.
1503 - إليزابيث يورك، زوجة هنري السابع ملك إنجلترا.
1626 - بييترو كاتالدي، عالم رياضيات إيطالي.
1650 - رينيه ديكارت، فيلسوف فرنسي.
1994 - بول فايراباند، فيلسوف نمساوي.
1996 - وجيه البارودي، طبيب وشاعر سوري.
2000 - جاكلين أوريول، طيارة فرنسية.
2003 - علاء ولي الدين، ممثل مصري.
2003 -رينيه حبشي، فيلسوف لبناني - مصري.
2008 - فؤاد التكرلي، كاتب عراقي.
2009 - أحمد عوض، ممثل كويتي.
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