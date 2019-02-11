حدث في مثل هذا اليوم February 11, 2019

أحداث سياسية وعامة

1752 - افتتاح مستشفى بنسيلفانيا، وهو أول مستشفى في الولايات المتحدة.

1809 - روبرت فلتون يحصل على براءة اختراع السفينة البخارية.

1814 - الإعلان عن استقلال النرويج، وهو الذي وضع نهاية اتحاد كالمار.

1873 - الإعلان عن الجمهورية الإسبانية الأولى والتي استمرت حتى نهاية 1874.

1889 - إعلان دستور ميجي في اليابان.

1902 - الشرطة البلجيكية تهاجم مظاهرة في بروكسل للمطالبة بحق التصويت للنساء والأقليات.

1953 - الاتحاد السوفيتي يقرر قطع علاقاته مع إسرائيل بعد أن إكتشف أن مصالحة الإستراتيجية تحتم وقوفه مع العرب.

1970 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول.

1979 - انهيار الدولة البهلوية وإعلان انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة روح الله الخميني.

1990 - الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عامًا من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنصرية.

1992 - دولة الكويت والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم كويتية / بريطانية حول التعاون الدفاعي بين البلدين.

2014 - تحطم طائرة عسكرية جزائرية يؤدي إلى مقتل 77 شخصًا.

2018 - سقوط طائرة روسية يسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 65، وستة من طاقمها في جنوب شرقي موسكو.

مواليد

1377 - لادسلاو الأول، ملك نابولي.

1380 - بوجيو براشيوليني، إنساني إيطالي.

1839 - جوزيه غيبس، فيزيائي أمريكي.

1847 - توماس إديسون، مخترع ورجل أعمال أمريكي مخترع المصباح الكهربائى.

1886 - مي زيادة، أديبة لبنانية.

1900 - هانز جورج جادامير، فيلسوف ألماني.

1917 - أحمد إسماعيل علي، وزير الدفاع المصري.

1920 - الملك فاروق، ملك مصر.

1942 - عبد الله مشرف، ممثل مصري.

1943 - سيرج لاما، مغني وملحن وكاتب أغاني فرنسي.

1945 - برهان غليون، مفكر سوري.

1952 - عمر فتحي، مغني وممثل مصري.

1953 - جب بوش، سياسي أمريكي.

1972 - غزلان، إعلامية إماراتية.

1973 - علي العمري، داعية إسلامي سعودي.

1978 - سارة الغامدي، مغنية سعودية.

1979 - براندي نوروود، ممثلة ومغنية أمريكية.

1982 - قمر الترك، ممثلة سعودية.

وفيات

244 - جورديان الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

641 - هرقل، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

824 - باسكال الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

1198 - ابن رشد، طبيب وعالم فيزياء وفيلسوف أندلسي.

1503 - إليزابيث يورك، زوجة هنري السابع ملك إنجلترا.

1626 - بييترو كاتالدي، عالم رياضيات إيطالي.

1650 - رينيه ديكارت، فيلسوف فرنسي.

1994 - بول فايراباند، فيلسوف نمساوي.

1996 - وجيه البارودي، طبيب وشاعر سوري.

2000 - جاكلين أوريول، طيارة فرنسية.

2003 - علاء ولي الدين، ممثل مصري.

2003 -رينيه حبشي، فيلسوف لبناني - مصري.

2008 - فؤاد التكرلي، كاتب عراقي.

2009 - أحمد عوض، ممثل كويتي.