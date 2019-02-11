كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاقتصاد الإماراتى: نقف على الحياد فى الصرع التجارى بين أمريكا والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم الإثنين، إنّ التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضر بالجميع، ومن المهم بالنسبة لدولة الإمارات ألا تنحاز إلى أي جانب فيما يتعلق بهذه القضية، وفقاً لوكالة رويترز.

وتستأنف واشنطن وبكين الجولة الثانية من المحادثات التجارية للعمل على إنهاء الصراع التجارى المرير بين اكبر اقتصادين بالعالم، وتجاوز أزمة رفع التعريفات الجمركية بشكل متبادل.