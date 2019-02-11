كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق الاستثمار الروسي: السعودية تريد زيادة التدفق السياحي من موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيريل ديمترييف، المدير التنفيذي للصندوق الاستثماري الروسي المباشر، أن الرياض ترغب في جذب المزيد من السائحين من روسيا.

وقال "ديمترييف" للصحفيين: "الجانب السعودي مهتم للغاية بالسياح الروس الذين يأتون إلى البلاد. واليوم، يأتي ستة ملايين سائح إلى تركيا، وبمتوسط ​​ثلاثة ملايين إلى مصر، نريد المزيد والمزيد للقدوم إلى هنا".

وأضاف: "سيتم الآن زيادة استثمارات الجانب السعودي في روسيا، بما في ذلك المشاريع السياحية الروسية. كما سيستثمر الصندوق الروسي الصيني-السعودي في السياحة في المملكة العربية السعودية بدعم من الحكومة السعودية".

واستضافت مدينة العلا، يوم الأحد، عرضاً لاستراتيجية لتطوير المنطقة كأول وجهة سياحية في المملكة العربية السعودية. وشارك "ديمترييف" في الحفل كضيف والتقى بشركاء من المملكة العربية السعودية.