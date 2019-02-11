كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر امرأة تسقط صليب ضخم داخل كنيسة أمريكية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 23 عاما بعد أن ضبطتها كاميرات المراقبة، وهى تقوم بعمل تخريبى داخل كنيسة في كاليفورنيا عن طريق إسقاط صليب ضخم وهدم الفن، مما تسبب في خسائر بقيمة أكثر من 15،000 دولار.

ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم" اليوم الإثنين، ألقت شرطة واتسونفيل، القبض على "جاكلين شافيرا" على ما وصفه الضباط بـ "فورة تخريب" في كنيسة القديس باتريك في مقاطعة سانتا كروز يوم الأربعاء.

وفي اللقطات الأمنية التي نشرتها الشرطة، يمكن رؤية شافيرا، وهي تدخل الكنيسة وتبحث بعناية قبل أن تخطو إلى المذبح وتدفع فوق الصليب البالغ طوله 15 قدماً "4.5 متراً"، وتقوم بعدة محاولات لضرب الصليب، ثم تلوذ بالفرار عندما يسقط على الأرض.

وبعد ذلك، زُعم أن الشابة ذهبت إلى جوار غرفة للصلاة وألقت تمثالًا دينيًا على الأرض قبل أن تدمر قطعتين كبيرتين من الأعمال الفنية، بحسب الشرطة.

ويقول الضباط إن شافيرا استهدفت أيضاً العديد من المتاجر الصغيرة المجاورة التي كسرت فيها تماثيل دينية، فضلاً عن سرقة الورود والصودا، وفي نهاية المطاف تم إلقاء القبض عليها وحجزها لتخريب مكان للعبادة، وتشويه الممتلكات، والسطو، وعصيان أمر محكمة، مع دفع مبلغ 25،000 دولار بكفالة.