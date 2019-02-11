كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطات الاحتلال تتحرك لتقنين مستوطنة "عالية زهاف" بالضفة بأثر رجعى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خطوة أخرى لتطبيق سابقة قانونية استثنائية تسمح بتشريع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بأثر رجعي.

وأبلغت السلطة المحكمة المحلية في القدس المحتلة بأنها ستتعهد بالاعتراف بهياكل جزء من مستوطنة عالية زهاف عام 1983.

وذكرت صحيفة "هآرتس" يوم الإثنين أنه بعد ضم إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، استخدمت أساليب مسح عفا عليها الزمن الآن لتمييز مناطق معينة على أنها أراض تابعة للدولة رغم عدم الدقة التي يتم تصحيحها اليوم بالتكنولوجيا الجديدة، وفي الواقع، يؤكد البعض أن عالية زهاف تابعة لأرض فلسطينية خاصة.

ومع ذلك، فإن الظام سيستفيد من مبدأ قانوني "السوق الحر" المثير للجدل، والذي يشار إليه أيضًا باسم قانون الاستملاك- الذي يعترف بالمطالبة من مشتري حسن النية إلى الممتلكات المسروقة، طالما أنها تصرفت بمسؤولية وما زالت غير مدركة للمسألة وقت الاقتناء.