كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب أمريكيون يطالبون إدارة ترامب بمحاسبة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالما نظرت الولايات المتحدة إلى قطر على أنها دولة صديقة، لكنّ تياراً جديدًا في الكونجرس بدأ بالربط في الآونة الأخيرة بين الدوحة وطهران وتمويل الجماعات الإرهابية.

وبدأت تظهر في العاصمة الأمريكية ملامح جديدة للسياسة تجاه قطر، فقد أبدى أعضاء في الكونجرس الأمريكي ربطاً أكثر بين الدوحة وطهران وبين قطر وتمويل التنظيمات الإرهابية.

وقال روجر مارشال، وهو نائب جمهوري من كنساس، إن إيران ليست الدولة الوحيدة التي تمول الإرهاب.. قطر أيضاً تفعل ذلك.

وأشار أعضاء الكونجرس خلال حديثهم لمنتدى الشرق الأوسط في واشنطن إلى أهمية قطر خصوصاً لجهة وجود قاعدة عسكرية أميركية ضخمة على أراضيها، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك لا يجب أن يعني عدم محاسبة الدوحة على تصرفاتها.

أما عضو الكونجرس وارن دايفدسون فقال إن قطر تدعم تنظيمات وضعتها الدول الأربع على لائحة الإرهاب، كما أن قطر تدعم تنظيمات أخرى صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها إرهابية.

ويمتاز أعضاء الكونجرس الجمهوريون بهذه المواقف المتشددة من تصرفات قطر وهم يسعون الآن لدفع إدارة الرئيس دونالد ترمب لاتخاذ خطوات ومحاسبة قطر وأشاروا تحديداً إلى هجمات قطر بالسايبر والحملات الإعلامية بالإضافة إلى تمويل المنظمات الإرهابية.

وأكد جاك برغمان، نائب جمهوري من ميشيغان، أن قطر ما دامت تدعم الإرهاب فإنها يجب أن تخضع للمحاسبة.

يمثّل كل هذا توجهاً جديداً في العاصمة الإمريكية ومحاولة لتسليط الضوء على الممارسات القطرية.