كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتورة أمريكية: ترامب سيكون فى السجن خلال انتخابات 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون في السجن عندما يأتى يوم الانتخابات في عام 2020.

وخلال حملة في سيدار رابيدز في ولاية أيوا، قالت إليزابيث وارين، مساء الأحد: "إنّه بحلول عام 2020، لن يكون دونالد ترامب رئيساً، في الواقع، قد لا يكون حتى حرا طليقا".

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى"، اليوم، أضافت وارين، التى أعلنت رسمياً عن ترشحها للرئاسة الأمريكية عام 2020، إنّ البلاد تمر بلحظات خطيرة بسبب السياسات العنصرية للرئيس الأمريكي الحالي.

وتابعت النائبة مستنكرة سلوك ترامب: "كل يوم هناك تغريدة عنصرية، وكراهية، إنه حقاً أمر قبيح وظلام، هل سنسمح له باستخدامها لتقسيمنا؟".

ووصفت وارين، ترامب، بأنه نتيجة لنظام فاسد يروج للأغنياء والأقوياء ويستبعد الجميع، وقالت: "هذا ما أراه: دونالد ترامب ليس المشكلة الوحيدة التي لدينا، نعم، إن ترمب هو أحد أعراض نظام تالف جدًا، لذلك، فإن عملنا بينما نبدأ بالانتقال إلى الانتخابات القادمة لا يقتصر على الاستجابة اليومية، إنها تتحدث عن ما نفهمه من تلف في هذا البلد، نتحدث عما يجب فعله لتغييره والتحدث عن الكيفية التي سنفعل بها ذلك ".