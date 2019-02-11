كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ساعات.. ترامب يوقع أمر "الذكاء الصناعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع، الاثنين، أمرا تنفيذيا يطلب من الوكالات الاتحادية تخصيص مزيد من الموارد والاستثمارات للبحث والتدريب في تكنولوجيا الذكاء الصناعي، ودعم هذا المجال.

وبموجب المبادرة الأميركية للذكاء الصناعي، فإن الإدارة ستوجه الوكالات لمنح الأولوية للاستثمار في الأبحاث وجهود التطوير الخاصة بالذكاء الصناعي وزيادة إمكانية الحصول على البيانات الاتحادية والنماذج المطلوبة لهذه الأبحاث وإعداد الموظفين للتكيف مع عصر الذكاء الصناعي.

وقال المسؤول الأميركي، في مؤتمر عبر الهاتف، إنه لم يتم الإعلان عن مخصصات مالية محددة للمبادرة، مضيفا أنها دعت إلى تحسين مستوى التقارير وعملية مراقبة الإنفاق الخاص بأبحاث وجهود تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي.

وتهدف المبادرة إلى ضمان تفوق الولايات المتحدة في أبحاث وتطوير الذكاء الصناعي والمجالات المرتبطة به مثل الصناعات المتقدمة والحوسبة الكمية.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد، الأسبوع الماضي، إنه مستعد للعمل مع المشرعين لضخ استثمارات جديدة وهامة في البنية التحتية، بما في ذلك الاستثمار في الصناعات المتقدمة في المستقبل، ووصف ذلك بأنه "ضرورة".