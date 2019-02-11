كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث واشنطن إلى كوريا الشمالية يزور موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص إلى كوريا الشمالية يقوم بزيارة إلى موسكو اليوم وغدا، يلتقي خلالها زملاءه الروس.

وذكرت السفارة أن المبعوث الأمريكي سيبحث مع الروس جهود إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وجاء في البيان: "المبعوث الخاص مارك لامبيرت، سيزور موسكو في 11-12 فبراير. سيلتقي المبعوث الخاص بكبار المسؤولين الروس والخبراء في قضية كوريا الشمالية، استمرارا لجهود التوصل إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية تماما من الأسلحة النووية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، قد أعلن في أواخر الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من روسيا المساعدة في "أجندة المفاوضات" مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.

وقال نائب الوزير الروسي للصحفيين: "في هذا الصدد، طلبت واشنطن منا المساعدة في العثور على جدول الأعمال المناسب في المناقشة حول جوانب محددة من نزع السلاح النووي".

أضاف مورغولوف: "نحن على استعداد للمساهمة مع المشاركين في عملية التفاوض السداسية، في مناقشة التدابير الملموسة والخطوات الرامية إلى حل، ليس فقط المشاكل النووية، ولكن ما يتصل بها من مشكلات في شبه الجزيرة الكورية"، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع الممثل الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، في واشنطن.