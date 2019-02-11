كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد أمريكى: سحب القوات من سوريا يبدأ خلال أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، إنّه من المرجح أن تبدأ الولايات المتحدة فى سحب قواتها البرية من سوريا بعد بضعة أسابيع فقط بناءً على أوامر الرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، حذر قائد الجيش الأمريكي جوزيف فولتيل، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، من أنّ التوقيت الدقيق يعتمد على الوضع في سوريا، حيث شن المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة هجومًا نهائيًا على جيوب تنظيم داعش بالقرب من الحدود العراقية.

وبدأ الجيش الأمريكي بالفعل في سحب المعدات من سوريا، ورداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب أكثر من 2000 جندي أمريكي سيبدأ في غضون أيام أو أسابيع، قال فوتيل: ​​"ربما أسابيع. ولكن مرة أخرى، أنّ الأمر مرتبط بالوضع على الأرض ".

وقال فوتل للصحفيين المرافقين له خلال رحلة إلى الشرق الأوسط: "فيما يتعلق بالانسحاب، أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح الذي نريد أن نكون فيه، كما أضاف انّ نقل الأشخاص أسهل من نقل المعدات، لذا ما نحاول فعله الآن نقل تلك المعدات التي لا نحتاج إليها.

وكان إعلان ترامب المفاجئ في ديسمبر عن سحب القوات الأمريكية من سوريا قد ساهم فى استقالة وزير دفاعه، جيم ماتيس ، وتدافع عدة مسؤولين عسكريين أمريكيين لبناء خطة انسحاب تحافظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وتم إرسال مئات من القوات الإضافية إلى سوريا لتسهيل الانسحاب.

وقدّر المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة أن الانسحاب السوري يمكن أن يستغرق حتى مارس أو أبريل لتنفيذه بالكامل، لكنهم كانوا مترددين في وضع جدول زمني محدد نظراً لظروف ساحة المعركة التي يصعب التنبؤ بها.