كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: إيران مستمرة في توسيع قواتها العسكرية وبرنامج الصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن بلاده مصممة على توسيع قوتها العسكرية وبرنامج الصواريخ الباليستية، رغم تصاعد الضغوط من الدول المعادية للحد من العمل الدفاعي الإيراني.

وأضاف روحاني، في كلمة ألقاها في ميدان أزادي (الحرية) في طهران حيث تجمع عشرات الآلاف، "لم نطلب ولن نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ وسنواصل طريقنا وقوتنا العسكرية".

وتأتي تصريحات الرئيس روحاني بمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية في إيران.